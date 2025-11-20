В немецком Магдебурге открылась ярмарка, несмотря на смертельный теракт год назад

Рождественская ярмарка в городе Магдебург открылась в четверг на фоне опасений о безопасности, вызванных смертельным терактом почти год назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

В отличие от предыдущих лет, открытие рождественской ярмарки в Магдебурге прошло тихо и без особых торжеств – речей, светового шоу и атмосферной музыки.

По словам организаторов, это было сделано в знак уважения к жертвам теракта декабря 2024 года и их семьям.

Как сказала мэр Магдебурга Симоне Боррис, открытие рождественской ярмарки стало возможным только в результате принятия "мер для повышения безопасности и минимизации рисков".

Кроме многочисленных бетонных барьеров, ограждений, столбиков и заграждений, в пересмотренную концепцию безопасности входит также запрет движения тяжеловозов: транспортные средства весом более 3,5 тонны не могут въезжать в центр города во время рождественской ярмарки с 10 до 23 часов.

В последние недели городские власти, полиция и торговцы Магдебурга спорили о целесообразности традиционной рождественской ярмарки в центре города, которая рискует снова стать целью для экстремистов, и о том, кто несет ключевую ответственность за меры безопасности.

Опасения относительно ярмарки возникли после того, как 20 декабря 2024 года мужчина по имени Талеб аль Абдулмохсен, работавший в Германии врачом, протаранил своим автомобилем толпу на ярмарке, убив шестерых и покалечив более 300, в том числе гражданку Украины.

На этой неделе над мужчиной начался суд.