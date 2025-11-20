Члени крайньої правої партії "Конфедерація Польської Корони" на чолі з одіозним Гжегожем Брауном написали листи очільникам МЗС Польщі та Росії, закликавши до "деескалації напруженості".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У листі до Сергєя Лаврова ультраправі польські політики висловили протест проти видалення барельєфа ордена Військового Хреста Virtuti Militari та "Хреста Вересневої кампанії" 1939 року з Польського військового кладовища в Катині (про що стало відомо ще у травні).

На думку авторів листа, ця дія ображає пам'ять польських солдатів і підриває основи взаємної поваги між народами, тоді як, на думку "Конфедерація Польської Корони", деескалації та нормалізації польсько-російських відносин "ще можливо" досягти.

В окремому листі політики також звернулися до віцепрем'єра, глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, критикуючи його рішення про закриття останнього російського консульства в Польщі.

"Тому ми закликаємо Вас відмовитися від миттєвих імпульсів відплати, а керуватися довгостроковою польською державною політикою, що розуміється як виживання і розвиток польського народу, що в найближчому майбутньому означає, перш за все, збереження миру, а не породження все більш гострих актів взаємної ворожості до Росії", – йдеться в листі.

У "Конфедерації Польської Корони" забули нагадати, що закриття консульства – це реакція Польщі на неодноразові диверсії та порушення польського повітряного простору з боку Росії.

Лідер "Конфедерації", депутат Європарламенту Гжегож Браун на батьківщині фігурує в низці скандалів у звʼязку з антисемітськими і ксенофобськими заявами.