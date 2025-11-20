Члены крайне правой партии "Конфедерация Польской Короны" во главе с одиозным Гжегожем Брауном написали письма руководителям МИД Польши и России, призвав к "деэскалации напряженности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

В письме к Сергею Лаврову ультраправые польские политики выразили протест против удаления барельефа ордена Военного Креста Virtuti Militari и "Креста Сентябрьской кампании" 1939 года с Польского военного кладбища в Катыни (о чем стало известно еще в мае).

По мнению авторов письма, это действие оскорбляет память польских солдат и подрывает основы взаимного уважения между народами, тогда как, по мнению "Конфедерация Польской Короны", деэскалации и нормализации польско-российских отношений "еще возможно" достичь.

В отдельном письме политики также обратились к вице-премьеру, главе МИД Польши Радославу Сикорскому, критикуя его решение о закрытии последнего российского консульства в Польше.

"Поэтому мы призываем Вас отказаться от сиюминутных импульсов возмездия, а руководствоваться долгосрочной польской государственной политикой, понимаемой как выживание и развитие польского народа, что в ближайшем будущем означает, прежде всего, сохранение мира, а не порождение все более острых актов взаимной враждебности к России", – говорится в письме.

В "Конфедерации Польской Короны" забыли напомнить, что закрытие консульства – это реакция Польши на неоднократные диверсии и нарушения польского воздушного пространства со стороны России.

Лидер "Конфедерации", депутат Европарламента Гжегож Браун на родине фигурирует в ряде скандалов в связи с антисемитскими и ксенофобскими заявлениями.