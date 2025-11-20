Беларусь продолжает блокировать выезд литовских грузовиков

Беларусь продолжает блокировать выезд литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания, несмотря на то, что Литва в полночь открыла два пограничных контрольно-пропускных пункта.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, сообщил в четверг председатель национальной ассоциации автоперевозчиков Linava.

Президент ассоциации Эрландас Микенас сообщил, что белорусские власти требуют встречи между министерствами иностранных дел обеих стран, прежде чем позволить литовским грузовикам выехать.

"Я получил информацию, что белорусская сторона требует консультаций на уровне министерств иностранных дел. У меня есть копия письма с просьбой о таких консультациях. По моему мнению, это вымогательство", – сказал Микенас.

По его словам, Минск не дал указаний выпустить литовские грузовики с определенных стоянок, хотя перевозчики из Узбекистана "как-то двигаются".

Ранее в четверг Микенас сообщил BNS, что грузовики должны были начать свое движение в 08:00, но этого не произошло. Он сказал, что несколько грузовиков смогли пересечь границу с Литвой через контрольно-пропускной пункт "Шальчининкай", но подавляющее большинство остается заблокированным.

Повилас Дризас, генеральный секретарь Международного альянса транспорта и логистики, сказал, что белорусские чиновники все еще решают, позволить ли литовским перевозчикам покинуть стоянки, и позволить ли им транзит через территорию Беларуси.

В среду литовское правительство решило открыть границу с Беларусью на 10 дней раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.

Эти два КПП были закрыты с 29 октября в ответ на регулярные и массовые вторжения из Беларуси метеозондов с контрабандой, которые, в дополнение, заставляли Литву останавливать работу аэропортов.