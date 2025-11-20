Глава МЗС Німеччини поговорив з Віткоффом про війну в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів телефонні переговори зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом і главою турецької дипломатії Хаканом Фіданом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

За словами Вадефуля, під час розмови сторони обговорили "наші різноманітні поточні зусилля, спрямовані на припинення загарбницької війни Росії проти України і, таким чином, на остаточне припинення незмірних людських страждань".

Глава німецького МЗС додав, що Віткофф і Фідан назвали важливою тісну координацію з Німеччиною та європейськими партнерами.

"Саме зараз, з настанням зими, першочерговим завданням має бути негайне припинення атак на енергетичну інфраструктуру, щоб ще більше людей не страждали від низьких температур", – сказав міністр.

"Потім необхідно негайно провести переговори про постійне перемир'я", – додав він.

Розмова Вадефуля з Віткоффом відбулась після того, як у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

Вадефуль раніше казав, що Німеччина не знала про цей "мирний план".