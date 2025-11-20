Глава МИД Германии поговорил с Уиткоффом о войне в Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел телефонные переговоры со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и главой турецкой дипломатии Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

По словам Вадефуля, во время разговора стороны обсудили "наши разнообразные текущие усилия, направленные на прекращение агрессивной войны России против Украины и, таким образом, на окончательное прекращение неисмеримых человеческих страданий".

Глава немецкого МИД добавил, что Уиткофф и Фидан назвали важной тесную координацию с Германией и европейскими партнерами.

"Именно сейчас, с наступлением зимы, первоочередной задачей должно быть немедленное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, чтобы еще больше людей не страдали от низких температур", – сказал министр.

"Затем необходимо немедленно провести переговоры о постоянном перемирии", – добавил он.

Разговор Вадефуля с Уиткоффом состоялся после того, как в ряде американских СМИ появилась информация о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами.

Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна поступиться оружием, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный язык.

Вадефуль ранее говорил, что Германия не знала об этом "мирном плане".