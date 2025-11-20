Німеччині не було відомо про новий "мирний план", який США готували у консультаціях з РФ

У Берліні не знали про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами і про який цього тижня стало відомо завдяки джерелам ЗМІ.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

У спілкуванні з журналістами у Берліні Вадефуль сказав, що Німеччина не знала про залаштункові перемовини між США й Росією для підготовки нового плану "досягнення миру" між Росією і Україною.

За його словами, Німеччину не інформували про документ з 28 пунктів, про який пишуть американські ЗМІ.

Вадефуль сказав, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, аби дати зрозуміти Москві, що їм час задуматись про переговори.

Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.

За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі Зеленського й Віткоффа у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія "ніколи не погодиться прийняти".