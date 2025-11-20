ЗМІ: "мирний план" США пропонує зняти санкції з РФ і зупинити розслідування воєнних злочинів

Агентство Bloomberg розкрило додаткові деталі так званого "мирного плану" США із 28 пунктів, який американська сторона розробила у консультаціях з російською.

Про це йдеться у публікації агентства в четвер, пише "Європейська правда".

Остання спроба адміністрації Трампа поновити переговори передбачає план, у якому викладено відомі вимоги Росії щодо України, які Київ неодноразово називав неприйнятними.

За словами особи, обізнаної з цим питанням, пропозиція включає вимоги до України про передачу Кремлю територій на сході Донбасу, які наразі контролюють українські сили, а також скасування санкцій проти Росії та припинення розслідувань воєнних злочинів, які РФ скоїла під час свого кривавого повномасштабного вторгнення.

Президент Володимир Зеленський отримав сигнали від США про те, що йому слід погодитися на угоду, розроблену в консультації з Москвою, повідомила особа, знайома з цим питанням.

Президент Дональд Трамп підтримує цей план, за словами високопосадовця США.

"Президент та його команда ніколи не здаються, і Сполучені Штати працюють над детальним та прийнятним планом для обох сторін, щоб зупинити вбивства та створити міцний, тривалий мир", – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Нагадаємо, інформація про новий "мирний план" з’явилась у низці американських ЗМІ 19 листопада.

У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що Євросоюз вітає зусилля для припинення війни в Україні, але будь-який такий план має залучати Україну та Європу.