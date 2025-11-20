СМИ: "мирный план" США предлагает снять санкции с РФ и остановить расследование военных преступлений

Агентство Bloomberg раскрыло дополнительные детали так называемого "мирного плана" США из 28 пунктов, который американская сторона разработала в консультациях с российской.

Об этом говорится в публикации агентства в четверг, пишет "Европейская правда".

Последняя попытка администрации Трампа возобновить переговоры предусматривает план, где изложены известные требования России по Украине, которые Киев неоднократно называл неприемлемыми.

По словам лица, знакомого с этим вопросом, предложение включает требования к Украине о передаче Кремлю территорий на востоке Донбасса, которые сейчас контролируют украинские силы, а также отмена санкций против России и прекращение расследований военных преступлений, которые РФ совершила во время своего кровавого полномасштабного вторжения.

Президент Владимир Зеленский получил сигналы от США о том, что ему следует согласиться на сделку, разработанную в консультации с Москвой, сообщил человек, знакомый с этим вопросом.

Президент Дональд Трамп поддерживает этот план, по словам высокопоставленного чиновника США.

"Президент и его команда никогда не сдаются, и Соединенные Штаты работают над детальным и приемлемым планом для обеих сторон, чтобы остановить убийства и создать прочный, длительный мир", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Напомним, информация о новом "мирном плане" появилась в ряде американских СМИ 19 ноября.

В этих публикациях упоминалось, что план предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский язык как второй государственный.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что Евросоюз приветствует усилия для прекращения войны в Украине, но любой такой план должен задействовать Украину и Европу.