Держсекретар США: для миру в Україні обидві сторони повинні піти на "необхідні поступки"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у російсько-українській війні "обидві сторони" повинні погодитися на "необхідні поступки".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Рубіо заявив, що для того, аби покласти край "такій складній і смертоносній війні, як та, що триває в Україні" – "необхідний широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями".

Зокрема, на його думку, аби досягти тривалого миру – Україна та Росія повинні погодитися на "необхідні поступки".

"А для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки", – заявив він.

За його словами, саме тому США розробляють і будуть продовжувати розробляти "перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту".

Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда американського президента Дональда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.

Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.

За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі українського президента Володимира Зеленського й та спецпосланника президента США Стіва Віткоффа у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія "ніколи не погодиться прийняти".