Держсекретар США: для миру в Україні обидві сторони повинні піти на "необхідні поступки"
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у російсько-українській війні "обидві сторони" повинні погодитися на "необхідні поступки".
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Рубіо заявив, що для того, аби покласти край "такій складній і смертоносній війні, як та, що триває в Україні" – "необхідний широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями".
Зокрема, на його думку, аби досягти тривалого миру – Україна та Росія повинні погодитися на "необхідні поступки".
"А для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки", – заявив він.
За його словами, саме тому США розробляють і будуть продовжувати розробляти "перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту".
Нагадаємо, 19 листопада у низці американських ЗМІ з’явилась інформація про новий "мирний план" з 28 пунктів, який команда американського президента Дональда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами.
Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.
До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.
За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі українського президента Володимира Зеленського й та спецпосланника президента США Стіва Віткоффа у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія "ніколи не погодиться прийняти".