CNN: в США говорят, что "почти наверняка" некоторые пункты "мирного плана" будут изменены

Американские чиновники заявили, что некоторые части "мирного плана" США для Украины, которые обсуждаются в СМИ, не являются окончательными и "почти наверняка" будут изменены.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

По словам неназванных американских чиновников, план еще прорабатывается, а любое окончательное соглашение потребует уступок с обеих сторон – не только со стороны Украины.

Некоторые из пунктов, которые сейчас обсуждаются – включая те, которые, как представляется, склоняются в пользу Москвы – не являются окончательными и, почти наверняка, будут изменены, заявили чиновники США.

План, который рассмотрел и поддержал президент Дональд Трамп, является последней попыткой Белого дома положить конец войне России в Украине. Некоторые положения плана, в частности территориальные уступки в районах, которые в настоящее время не контролируются Россией, украинская сторона уже ранее определила как неприемлемые. Но американские чиновники, несмотря на это, видят новую возможность для возобновления мирных переговоров.

План все еще находится на стадии разработки, и многие его пункты еще не окончательно согласованы, отмечает телеканал.

Государственный секретарь Марко Рубио в среду вечером заявил, что документ является "списком потенциальных идей", а не завершенным предложением.

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.