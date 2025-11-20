У Румунії взяли під варту найманця, який планував антизахідний переворот

Румунського найманця Гораціу Потру, якого підозрюють в організації спроби державного перевороту в Румунії, екстрадували з Дубаї на батьківщину, де його взяли під варту.

Як пише "Європейська правда", про це в четвер повідомило Міністерство юстиції Румунії.

У короткому повідомленні зазначається, що Потру, його син Доріан і племінник Александру Космін Потра "були доставлені на територію країни після успішного завершення процедури екстрадиції".

"Зазначені вище громадяни Румунії були передані завдяки зусиллям Міністерства юстиції Румунії в рекордно короткий термін та завдяки плідній співпраці з еміратськими колегами", – додали у румунському Мінʼюсті.

Нагадаємо, Гораціу Потру і його родичі, затримані у вересні в Дубаї, фігурують у справі про спробу організації державного перевороту в Румунії наприкінці 2024 року.

Під час поліцейської операції в грудні 2024 року румунські правоохоронці затримали 21 людину, деякі з яких були озброєні ножами та пістолетами, на шляху до Бухареста.

За версією прокуратури, озброєна група намагалася спровокувати зіткнення і здійснити "насильницькі дії підривного характеру", загрожуючи національній безпеці та "конституційному порядку" Румунії.

У справі фігурує колишній кандидат у президенти Румунії, антизахідний політик Келін Джорджеску, якого пізніше зняли з виборів на тлі підозр про втручання з боку Росії.

16 вересня румунські прокурори висунули офіційні звинувачення Джорджеску, Потрі, його синові та іншим найманцям в організації насильницького державного перевороту.