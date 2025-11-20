В Румынии взяли под стражу наемника, который планировал антизападный переворот

Румынский наемник Горацио Потру, подозреваемый в организации попытки государственного переворота в Румынии, был экстрадирован из Дубая на родину, где его взяли под стражу.

Как пишет "Европейская правда", об этом в четверг сообщило Министерство юстиции Румынии.

В кратком сообщении отмечается, что Потру, его сын Дориан и племянник Александру Космин Потра "были доставлены на территорию страны после успешного завершения процедуры экстрадиции".

"Указанные выше граждане Румынии были переданы благодаря усилиям Министерства юстиции Румынии в рекордно короткие сроки и благодаря плодотворному сотрудничеству с эмиратскими коллегами", – добавили в румынском Минюсте.

Напомним, Горациу Потру и его родственники, задержанные в сентябре в Дубае, фигурируют в деле о попытке организации государственного переворота в Румынии в конце 2024 года.

Во время полицейской операции в декабре 2024 года румынские правоохранители задержали 21 человека, некоторые из которых были вооружены ножами и пистолетами, на пути в Бухарест.

По версии прокуратуры, вооруженная группа пыталась спровоцировать столкновения и осуществить "насильственные действия подрывного характера", угрожая национальной безопасности и "конституционному порядку" Румынии.

В деле фигурирует бывший кандидат в президенты Румынии, антизападный политик Келин Джорджеску, которого позже сняли с выборов на фоне подозрений о вмешательстве со стороны России.

16 сентября румынские прокуроры выдвинули официальные обвинения Джорджеску, Потру, его сыну и другим наемникам в организации насильственного государственного переворота.