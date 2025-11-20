В Европе раскрыли подпольную сеть торговли древностями

Правоохранительные органы нескольких европейских стран ликвидировали разветвленную преступную сеть, которая занималась незаконным оборотом похищенных культурных ценностей по всей Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Представитель болгарской прокуратуры Ангел Канев в четверг рассказал, что в рамках международной операции с участием семи стран и координации с Евроюстом и Европолом были арестованы 35 человек, подозреваемых в причастности к продаже древних артефактов, похищенных из музеев по всей Европе.

Он добавил, что преступная группировка действовала в Западной Европе, на Балканах, в США и других странах в течение более 16 лет. Следствие уже установило, что злоумышленники получили более 1 миллиарда долларов незаконных доходов.

В Европоле уточнили, что правоохранители Албании, Болгарии, Франции, Германии, Греции, Италии и Великобритании изъяли более 3000 артефактов – в частности античные золотые и серебряные монеты и другие древности, – стоимость которых оценивается в более 100 миллионов евро.

Представитель итальянских карабинеров Паоло Бефера сказал, что только в Италии у подозреваемых в незаконном обороте было изъято около 300 исторических артефактов.

Напомним, в 2021 году почти 100 пропавших табличек и других археологических объектов из древней Месопотамии были найдены и изъяты в Норвегии.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль недавно решительно осудил попытки проведения спорного аукциона предметов, принадлежавших жертвам нацистских военных преступлений.