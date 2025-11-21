СМИ: США рассчитывают, что Зеленский согласится на "мирный план" до 27 ноября

Украина оказалась под сильным давлением администрации президента США Дональда Трампа в отношении скорейшего принятия "мирного плана": американцы ожидают, что Киев согласится на него до 27 ноября.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова осведомленных украинских и американских собеседников, передает "Европейская правда".

Украинские чиновники утверждают, что страна испытывает сильное давление с целью быстрого принятия радикального "мирного плана", разработанного администрацией американского президента совместно с Москвой для прекращения российско-украинской войны.

Чиновник и другой собеседник, знакомый с этим вопросом, сравнили подход США с его агрессивным давлением на президента Владимира Зеленского с целью принятия им в начале этого года невыгодного соглашения о правах на добычу полезных ископаемых (читайте подробнее в материале "ЕвроПрави": Публикуем полный текст "Соглашения о полезных ископаемых" между Украиной и США).

По словам украинских чиновников, администрация Трампа якобы сообщила Зеленскому и другим членам его команды, что Белый дом работает по "агрессивному" графику, чтобы завершить подготовку предложения с целью прекращения войны до конца 2025 года.

Они утверждают, что американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет соглашение "до Дня благодарения" в четверг, 27 ноября, с целью представить "мирное соглашение" в Москве в конце этого месяца и завершить процесс до начала декабря.

Этот график кажется маловероятным, поскольку чиновники в офисе Зеленского заявили, что есть несколько пунктов, которые являются четкими красными линиями для Киева. Они добавили, что работают над контрпредложениями, которые будут представлены американской стороне.

"Это соглашение о полезных ископаемых 2.0", – сказал один украинский чиновник, имея в виду спорное соглашение между Киевом и Вашингтоном, которое было заключено несколько месяцев назад.

Стоит отметить, что об инициативе США стало известно, в частности, и тогда, когда в Киев прибыла американская военная делегация во главе с министром Сухопутных войск США Девом Дрисколлом.

Один из американских собеседников утверждает, что Дрисколл перенес свою запланированную поездку в Украину примерно на месяц после того, как на прошлой неделе Белый дом попросил его "помочь начать мирные переговоры и выступить в роли миссии по установлению фактов".

По его словам, Дрисколл также планирует вступить в переговоры с россиянами, чтобы "провести с ними такие же беседы, которые помогут достичь мира".

CNN со ссылкой на слова представителя Министерства обороны США сообщило, почему задача реализации "мирного плана" была поручена представителю армии, а не дипломатам.

По его словам, армия "занимает позицию доверия" среди украинцев, а также находится в Украине для проведения встреч по вопросам инноваций на поле боя – темы, которой Дрисколл активно занимался в течение всего срока своего пребывания на посту министра.

"Мы занимаем позицию доверия. Армия США является проверенным союзником Украины", – добавил он.

Отметим, "мирный план", разработанный командой Трампа в консультациях с РФ, предусматривает ряд новых уступок со стороны Украины – в том числе членство в НАТО, что не упоминалось в предыдущих утечках об этом документе.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис сказала, что украинская и американская стороны обсудили "агрессивный график" усилий по завершению войны против Украины.