Литва пообещала усилить давление на Беларусь, которая продолжает блокировать выезд грузовиков

Министерство иностранных дел Литвы пообещало усилить давление на Беларусь на фоне того, что Минск продолжает блокировать выезд литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания, несмотря на то, что Литва открыла два пограничных контрольно-пропускных пункта.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В МИД Литвы заявили, что внешнеполитическое ведомство страны "не видит причин уступать принуждению и шантажу со стороны Беларуси".

"Мы рассматриваем действия режима Лукашенко как очередную попытку использовать любую ситуацию для давления на Литву, ища новые способы легитимации режима", – заявили в министерстве.

По мнению МИД, ситуация, спровоцированная Беларусью, в которой активы литовских компаний удерживаются в заложниках, лишь укрепляет позицию Литвы в стремлении к более жестким санкциям против власти самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Задержание граждан ЕС, а теперь и их имущества, не изменит принципов ЕС в отношениях с диктатурой, которая на него нападает – международная изоляция будет продолжаться, а давление на режим – усиливаться", – подчеркнуло литовское министерство.

Отметим, в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть границу с Беларусью на 10 дней раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.

Эти два КПП были закрыты с 29 октября в ответ на регулярные и массовые вторжения из Беларуси метеозондов с контрабандой, которые, в дополнение, заставляли Литву останавливать работу аэропортов.

В то же время 20 ноября глава национальной ассоциации автоперевозчиков Linava заявил, что Беларусь продолжает блокировать выезд литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания.