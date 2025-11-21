Рейс с главой МИД Литвы задержался из-за воздушных шаров из Беларуси

Воздушные шары из Беларуси вынудили аэропорт Вильнюса прекратить работу на более чем час 20 ноября вечером, что повлияло на 10 рейсов и более 1100 пассажиров.

Об этом сообщил Национальный центр кризисного управления Литвы (NKVC), цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Ограничения воздушного пространства были введены в 18:38 и сняты в 19:55. Предварительные данные NKVC указывают на то, что до 10 объектов, похожих на воздушные шары, вторглись в воздушное пространство Литвы из Беларуси.

Аэропорты сообщили, что четыре рейса были отменены, а шесть других не смогли приземлиться или вылететь по расписанию.

Среди задержанных самолетов был рейс из Брюсселя, на котором находились министр иностранных дел Кястутис Будрис и европейский комиссар Андрюс Кубилюс.

Литва в последние недели страдает от нашествия метеозондов, которые запускают с территории Беларуси. В связи с этим правительство Литвы решило закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

Однако в среду литовское правительство решило открыть их раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.