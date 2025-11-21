Туск: гибридная война России пересекла критическую границу

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в пятницу, 21 ноября, что диверсионные действия, инспирированные и организованные Россией, имеют целью дестабилизировать и ослабить Польшу и носят признаки "государственного терроризма".

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Туск заявил, что диверсии на польской железной дороге не оставляют места для иллюзий: "Россия реализует очередной этап гибридной войны, направленной на дестабилизацию страны".

"Саботажные операции, которые в течение многих месяцев вдохновляли и непосредственно организовывали службы Кремля, недавно пересекли критическую границу, и теперь можно говорить о государственном терроризме", – сказал он.

Напомним, 19 ноября в Польше двум украинцам предъявили официальные обвинения в диверсии террористического характера. Публично их фамилии не раскрыли, только имена. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

По данным СМИ, украинцев, которых подозревают в подрыве железнодорожного пути между Люблином и Варшавой по заказу России, якобы зовут Евгений Иванов и Александр Кононов, они въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов.

20 ноября временному поверенному в делах Беларуси в Польше передали ноту с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на польской железной дороге.