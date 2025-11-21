Президент Сербії заперечив причетність до "снайперського туризму" у Сараєві

Президент Сербії Александар Вучич у четвер відкинув звинувачення, що пов'язують його з так званими снайперськими сафарі під час облоги Сараєва в 1990-х роках.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання Politico.

Вучич назвав обвинувачення "брехнею", спрямованою на те, щоб зобразити його "монстром" і "холоднокровним вбивцею".

"Я ніколи нікого не вбивав, нікого не поранив і не робив нічого подібного", – заявив Вучич журналістам на полях регіональної бізнес-конференції у Белграді.

Хорватський журналіст-розслідувач Домагой Маргетич заявив у вівторок, що подав офіційну скаргу до прокуратури в Мілані, звинувативши Вучича в участі або у сприянні "снайперському туризму", в рамках якого іноземці нібито платили боснійсько-сербським силам за можливість стріляти по цивільних особах з позицій, з яких відкривався вид на обложене місто.

У своєму листі до прокуратури Маргетич посилається на відео 1993 року і нібито інтерв'ю, взяті під час війни, а також на свідчення боснійських посадовців як докази того, що Вучич був "військовим добровольцем" у Сараєві в 1992 і 1993 роках і членом Нового сараєвського четницького загону Армії Республіки Сербської.

Він також стверджує, що Вучич провів кілька місяців на передовій позиції на єврейському кладовищі в Сараєві.

Відповідаючи на звинувачення щодо відеозапису 1993 року, на якому нібито видно, як він тримає снайперську гвинтівку разом з іншими озброєними чоловіками на кладовищі, Вучич наполягав: "Я ніколи в житті не тримав снайперську гвинтівку. Я навіть не мав гвинтівки, про яку ви говорите, бо це штатив для камери".

Звинувачення Маргетича пролунали після того, як минулого тижня прокуратура Мілана розпочала розслідування щодо італійських громадян, які, ймовірно, брали участь у так званих снайперських "сафарі".

Понад 10 тисяч людей було вбито в Сараєві в період з 1992 по 1996 рік, багато з них – внаслідок безперервного обстрілу та снайперського вогню, під час найдовшої облоги в сучасній європейській історії.

Нагадаємо, лідера боснійських сербів Радована Караджича засудили спершу до 40 років, а згодом збільшили термін до довічного ув'язнення за геноцид у боснійській Сребрениці.