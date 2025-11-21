Президент Сербии отрицает причастность к "снайперскому туризму" в Сараево

Президент Сербии Александар Вучич в четверг отверг обвинения, связывающие его с так называемыми снайперскими сафари во время осады Сараево в 1990-х годах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Politico.

Вучич назвал обвинения "ложью", направленной на то, чтобы изобразить его „монстром" и "хладнокровным убийцей".

"Я никогда никого не убивал, никого не ранил и не делал ничего подобного", – заявил Вучич журналистам на полях региональной бизнес-конференции в Белграде.

Хорватский журналист-расследователь Домагой Маргетич заявил во вторник, что подал официальную жалобу в прокуратуру в Милане, обвинив Вучича в участии или содействии "снайперскому туризму", в рамках которого иностранцы якобы платили боснийско-сербским силам за возможность стрелять по гражданским лицам с позиций, с которых открывался вид на осажденный город.

В своем письме в прокуратуру Маргетич ссылается на видео 1993 года и якобы интервью, взятые во время войны, а также на показания боснийских чиновников как доказательства того, что Вучич был "военным добровольцем" в Сараево в 1992 и 1993 годах и членом Нового сараевского четнического отряда Армии Республики Сербской.

Он также утверждает, что Вучич провел несколько месяцев на передовой позиции на еврейском кладбище в Сараево.

Отвечая на обвинения в отношении видеозаписи 1993 года, на которой якобы видно, как он держит снайперскую винтовку вместе с другими вооруженными мужчинами на кладбище, Вучич настаивал: "Я никогда в жизни не держал снайперскую винтовку. У меня даже не было винтовки, о которой вы говорите, потому что это штатив для камеры".

Обвинения Маргетича прозвучали после того, как на прошлой неделе прокуратура Милана начала расследование в отношении итальянских граждан, которые, вероятно, участвовали в так называемых снайперских "сафари".

Более 10 тысяч человек были убиты в Сараево в период с 1992 по 1996 год, многие из них – в результате непрерывного обстрела и снайперского огня, во время самой длительной осады в современной европейской истории.

Напомним, лидер боснийских сербов Радован Караджич был приговорен сначала к 40 годам, а затем срок был увеличен до пожизненного заключения за геноцид в боснийской Сребренице.