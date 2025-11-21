Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для принятия Украиной "мирного плана"

Президент США Дональд Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в подкасте ведущего Fox News Брайана Килмида.

Ведущий уточнил у Трампа, действительно ли следующий четверг является сроком, до которого Украина должна принять "мирный план" американской стороны.

"У меня было много крайних сроков, но если все идет хорошо, то сроки, как правило, продлевают. Но четверг, по нашему мнению, является подходящим сроком", – ответил он.

Американский президент отверг озвученные Килмидом опасения Украины по поводу "мирного плана" – в частности необходимость уступить территории России, поскольку "они уже теряют землю".

"В прошлом месяце они (Украина и Россия. – Ред.) потеряли 25 000 человек на двоих. 25 тысяч человек. Это вышло из-под контроля. Это кровавая бойня", – добавил он.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине. Он предусматривает многочисленные уступки России.

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

