Зеленський обговорив "мирний план" США з керівництвом ЄС

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю провів телефонну розмову з керівництвом ЄС – головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Євроради Антоніу Коштою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Зеленський сказав, що розповів керівництву ЄС про "пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США".

"Ми всі цінуємо бажання Америки та президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план", – додав він.

Глава держави також анонсував подальші зустрічі й телефонні дзвінки, додавши, що "команди України, США та Європи працюватимуть разом".

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

