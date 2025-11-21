Зеленский обсудил "мирный план" США с руководством ЕС

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с руководством ЕС – председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Зеленский сказал, что рассказал руководству ЕС о "предложениях американской стороны для окончания войны и контактах с партнерами в Европе и США".

"Мы все ценим желание Америки и президента Трампа закончить эту войну и работаем в тесной координации, чтобы это был совместный, согласованный план", – добавил он.

Глава государства также анонсировал дальнейшие встречи и телефонные звонки, добавив, что "команды Украины, США и Европы будут работать вместе".

Президент США Дональд Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

