Мерц обговорив із Трампом "мирний план" США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у пʼятницю провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Мерц розповів, що "обговорив план миру для України з президентом США Дональдом Трампом під час конструктивної та конфіденційної телефонної розмови".

"Ми домовилися про наступні кроки на рівні радників. Зараз я проінформую про це європейських партнерів", – додав він.

Очільники держав Європейського Союзу, які беруть участь у саміті "Групи двадцяти" у Південно-Африканській Республіці, проведуть окрему зустріч у суботу щодо війни в Україні.

Лідери держав Нордично-балтійської вісімки у п’ятницю провели спільну телефонну розмову, у якій обговорили нову "мирну пропозицію" США щодо завершення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

