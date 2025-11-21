Мерц обсудил с Трампом "мирный план" США

Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Мерц рассказал, что "обсудил план мира для Украины с президентом США Дональдом Трампом во время конструктивного и конфиденциального телефонного разговора".

"Мы договорились о следующих шагах на уровне советников. Сейчас я проинформирую об этом европейских партнеров", – добавил он.

Главы государств Европейского Союза, участвующие в саммите "Группы двадцати" в Южно-Африканской Республике, проведут отдельную встречу в субботу по поводу войны в Украине.

Лидеры государств Северно-Балтийской восьмерки в пятницу провели совместный телефонный разговор, в котором обсудили новое "мирное предложение" США по завершению войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

