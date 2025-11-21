Лідери нордичних країн та Балтії зідзвонились через "мирні пропозиції" США

Лідери держав Нордично-балтійської вісімки у п’ятницю провели спільну телефонну розмову, у якій обговорили нову "мирну пропозицію" США щодо завершення війни в Україні.

Про це низка лідерів написали у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Учасники формату, до якого входять Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція. Латвія, Литва та Естонія, провели розмову на тлі активізацію зусиль США із завершення російсько-української війни.

Прем’єрка Латії Евіка Сіліня після розмови заявила, що "ми єдині у нашій повній підтримці України і продовжимо тісну координацію дій для досягнення справедливого і тривалого миру".

Глава уряду Швеції Ульф Крістеррсон також наголосив на тісній координації та всебічній підтримці України, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир.

Фінський прем’єр Петтері Орпо повідомив, що він взяв участь у розмові разом з президентом Александром Стуббом, аби обговорити "пропозиції щодо припинення загарбницької війни Росії, які стали загальновідомими".

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

