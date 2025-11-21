Фіцо радий "грандіозному" плану Трампа, з якого "Росія вийде абсолютним переможцем"

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо висловив підтримку "мирному плану" адміністрації Дональда Трампа щодо України, водночас сказавши, що ця угода є вигідною для Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Під час спілкування з журналістами в пʼятницю Фіцо назвав "мирний план" США "грандіозним матеріалом", додавши, що "в межах того незначного впливу, який Словаччина має в Європейському Союзі, я буду підтримувати цю угоду".

"Якщо ця угода буде підписана, Росія вийде з неї абсолютним переможцем", – сказав словацький премʼєр, додавши, що вона буде зміцнена "морально і економічно".

На думку Фіцо, цей "мирний план" є для України гіршим, ніж так звані Стамбульські домовленості 2022 року, проте він бачить у ньому шанс на негайне припинення вогню з обох боків фронту.

Принагідно він розкритикував "нульову" зовнішню політику Європейського Союзу, вказавши, що "мирний план" містить пункт про інвестування 100 мільярдів у відновлення України з боку ЄС.

"Без того, щоб його запитували", – додав він.

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

