Фицо рад "грандиозному" плану Трампа, из которого "Россия выйдет абсолютным победителем"

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил поддержку "мирному плану" администрации Дональда Трампа в отношении Украины, одновременно заявив, что это соглашение выгодно для России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Во время общения с журналистами в пятницу Фицо назвал "мирный план" США "грандиозным материалом", добавив, что "в пределах того незначительного влияния, которое Словакия имеет в Европейском Союзе, я буду поддерживать это соглашение".

"Если это соглашение будет подписано, Россия выйдет из него абсолютным победителем", – сказал словацкий премьер, добавив, что она будет укреплена "морально и экономически".

По мнению Фицо, этот "мирный план" для Украины хуже, чем так называемые Стамбульские договоренности 2022 года, однако он видит в нем шанс на немедленное прекращение огня с обеих сторон фронта.

Попутно он раскритиковал "нулевую" внешнюю политику Европейского Союза, указав, что "мирный план" содержит пункт об инвестировании 100 миллиардов в восстановление Украины со стороны ЕС.

"Без того, чтобы его спрашивали", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.