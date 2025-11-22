Одна из ключевых антиукраинских членов Конгресса США уходит с поста после ссоры с Трампом

Скандальная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известная в том числе антиукраинской позицией, заявила, что в январе сложит мандат.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NBC News.

21 ноября Грин, которая недавно поссорилась с президентом Трампом, заявила о планах сложить мандат.

"Если меня отвергают в MAGA Inc и вместо этого заменяют неоконсерваторами, крупной фармой, техническими гигантами, ВПК, иностранными лидерами и классом элитных доноров, которые не имеют никакого отношения к настоящим американцам, то так же отвергают и заменяют многих обычных американцев", – заявила Грин.

"Я возвращаюсь к людям, которых я люблю, чтобы жить жизнь в полной мере, как я всегда делала, и искать новый путь вперед. Я уйду с должности, моим последним днем на ней будет 5 января 2026 года", – написала конгрессвумен.

Этому заявлению предшествовали ее нарастающие разногласия с президентом Дональдом Трампом. Среди прочего, она была среди нескольких республиканцев, которые подписали петицию с требованием голосования за публикацию материалов дела миллиардера Джеффри Эпштейна.

На прошлой неделе Трамп отмежевался от конгрессвумен, которая ранее была его соратницей и горячей сторонницей, и назвал ее "предательницей".

Грин после этого заявила, что критика со стороны Дональда Трампа может поставить под угрозу ее жизнь. Президент отреагировал, что считает ее опасения напрасными.

В прошлом Грин отличилась серией скандальных поправок к закону об американской помощи Украине.

