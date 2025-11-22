Борис Джонсон каже про зраду і називає "мирний план" США військовою кастрацією України

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон різко розкритикував запропонований США "мирний план" для України.

Про це він написав у матеріалі для Daily Mail, передає "Європейська правда".

За словами Джонсона, Путін цієї суботи не може не посміхатися над некомпетентністю супротивників, над приголомшливою слабкістю Заходу.

"Ви втратили більше мільйона солдатів, вбитими і пораненими, намагаючись підкорити Україну. Вам досі не вдалося захопити більше 20 відсотків території країни. Ваша економіка летить шкереберть. І все ж зараз вони говорять про якийсь новий план з 28 пунктів, щоб закінчити війну – і він може бути повністю написаний Кремлем!", – зазначив Джонсон.

"Так званий мирний план закликає до військової кастрації України. Він вимагає російського вето на членство України в НАТО і російського контролю над допуском будь-яких іноземних військ на українську землю", – перерахував він..

За його словами, цей документ є повною зрадою України, яка перебуватиме під постійною небезпекою третього вторгнення.

"Це повна капітуляція так званих друзів України. Це Мюнхен", – вважає Джонсон.

Він також стверджує, що протести західних країн проти цього плану виглядають приглушеними.

"Українцям висунули ультиматум почати переговори на цих ганебних умовах. Де їхні союзники? Їхні друзі? Як щодо британців, наприклад, які раніше були такими непримиренними ворогами російського експансіонізму?" – запитує Джонсон.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні, а також дедалі додаткового проєкту документа про гарантії безпеки.

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.