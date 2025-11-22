Борис Джонсон говорит о предательстве и называет "мирный план" США военной кастрацией Украины

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал предложенный США "мирный план" для Украины.

Об этом он написал в материале для Daily Mail, передает "Европейская правда".

По словам Джонсона, Путин в эту субботу не может не улыбаться над некомпетентностью противников, над потрясающей слабостью Запада.

"Вы потеряли более миллиона солдат, убитыми и ранеными, пытаясь покорить Украину. Вам до сих пор не удалось захватить более 20 процентов территории страны. Ваша экономика летит кувырком. И все же сейчас они говорят о каком-то новом плане из 28 пунктов, чтобы закончить войну – и он может быть полностью написан Кремлем!", – отметил Джонсон.

"Так называемый мирный план призывает к военной кастрации Украины. Он требует российского вето на членство Украины в НАТО и российского контроля над допуском любых иностранных войск на украинскую землю", – перечислил он.

По его словам, этот документ является полной изменой Украины, которая будет находиться под постоянной опасностью третьего вторжения.

"Это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен", – считает Джонсон.

Он также утверждает, что протесты западных стран против этого плана выглядят приглушенными.

"Украинцам выдвинули ультиматум начать переговоры на этих позорных условиях. Где их союзники? Их друзья? Как насчет британцев, например, которые ранее были такими непримиримыми врагами российского экспансионизма?" – спрашивает Джонсон.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине, а также все дополнительного проекта документа о гарантиях безопасности.

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

