Канада та Німеччина пообіцяли співпрацювати задля досягнення справедливого миру в Україні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовилися співрацювати задля справедливого миру для України, на тлі появи "мирного плану" щодо врегулювання російсько-української війни, ініційованого США.

Про це повідомив офіс Карні у неділю, 23 листопада, пише "Європейська правда".

Карні та Мерц підтвердили свою незмінну підтримку України.

За підсумками розмови вони підкреслили, що будь-яке врегулювання російсько-української війни має передбачати участь України, поважати її основні інтереси та надавати гарантії безпеки.

Лідери двох країн зобов'язалися співпрацювати з союзниками для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп 22 листопада заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Перед цим він дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

Лідери європейських держав та євроінституцій, та країн, які входять до "Групи семи" (крім США) висловили незгоду з частиною пропонованого Сполученими Штатами "мирного плану" для України.

Втім вони погодилися взяти проєкт за основу і висловили готовність до його спільного допрацювання.

