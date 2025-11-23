Канада и Германия пообещали сотрудничать для достижения справедливого мира в Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни и канцлер Германии Фридрих Мерц договорились сотрудничать ради справедливого мира для Украины на фоне появления "мирного плана" по урегулированию российско-украинской войны, инициированного США.

Об этом сообщил офис Карни в воскресенье, 23 ноября, пишет "Европейская правда".

Карни и Мерц подтвердили свою неизменную поддержку Украины.

По итогам разговора они подчеркнули, что любое урегулирование российско-украинской войны должно предусматривать участие Украины, уважать ее основные интересы и предоставлять гарантии безопасности.

Лидеры двух стран обязались сотрудничать с союзниками для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Отметим, президент США Дональд Трамп 22 ноября заявил, что его нынешний мирный план для Украины не является окончательным предложением.

Перед этим он дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

Лидеры европейских государств и евроинститутов, а также стран, входящих в "Группу семи" (кроме США) выразили несогласие с частью предлагаемого Соединенными Штатами "мирного плана" для Украины.

Впрочем, они согласились взять проект за основу и выразили готовность к его совместной доработке.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.