Стармер та Трамп обговорили "мирний план" після розмови із Зеленським

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом щодо "мирного плану" після спілкування з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на речника Даунінг-стріт, пише "Європейська правда".

Ввечері 22 листопада Стармер та Зеленський мали тривалу розмову, під час якої вони обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу.

Після цього британський прем'єр також поспілкувався з Трампом.

Речник Даунінг-стріт зазначив, що прем'єр-міністр поінформував Зеленського про хід переговорів "коаліції рішучих" на зустрічі G20 в Південній Африці.

Речник також зазначив, що Стармер передав інформацію про ці переговори Трампу, і обидва лідери домовилися, що їхні команди спільно працюватимуть над 28-пунктним планом миру у Женеві.

Зазначимо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – візьмуть участь у перемовинах щодо "мирного плану", запропонованого Сполученими Штатами для України, у неділю, 23 листопада, у Женеві, щоб отримати спільний текст з урахуванням інтересів Європейського Союзу.

Як повідомляла "Європейська правда", Президент США Дональд Трамп заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Перед цим він дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

