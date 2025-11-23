Стармер и Трамп обсудили "мирный план" после разговора с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу "мирного плана" после общения с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, пишет "Европейская правда".

Вечером 22 ноября Стармер и Зеленский провели длительную беседу, во время которой они обсудили многие нюансы дипломатической работы в планировании мирного процесса.

После этого британский премьер также пообщался с Трампом.

Спикер Даунинг-стрит отметил, что премьер-министр проинформировал Зеленского о ходе переговоров "коалиции решительных" на встрече G20 в Южной Африке.

Спикер также отметил, что Стармер передал информацию об этих переговорах Трампу, и оба лидера договорились, что их команды будут совместно работать над 28-пунктным планом мира в Женеве.

Отметим, президент США Дональд Трамп 22 ноября заявил, что его нынешний мирный план для Украины не является окончательным предложением.

Перед этим он дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

Группа американских сенаторов заявила, что во время телефонного разговора в ходе Международного форума по безопасности в Галифаксе Рубио сказал им, что американский "мирный план" на самом деле "российское предложение", а не инициатива США.

Сам Рубио заявил, что "мирное предложение было разработано США", но признал, что "основано на предложении российской стороны".

