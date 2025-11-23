Китай заявив про досягнення домовленостей з Італією щодо поглиблення співпраці

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян привітав зростання присутності італійських компаній на китайському ринку та висловив сподівання, що Італія забезпечить "чесні й недискримінаційні" умови для китайських інвесторів.

Про це він заявив після зустрічі з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні на полях саміту G20 в Йоганнесбурзі (ПАР), пише Reuters, передає "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Китаю заявив, що його країна "продовжуватиме сприяти двосторонній відкритості" з Італією та підтримуватиме двостороннє співробітництво на всіх рівнях.

"Китай готовий посилити координацію та співпрацю з Італією в рамках багатосторонніх структур, таких як Організація Об'єднаних Націй та G20, і досягти ширшого консенсусу", – наголосив він.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що в уряді Італії розмірковували над згортанням китайських інвестицій у найважливіші для країни компанії, щоб не мати проблем зі Сполученими Штатами.

Пізніше, 30 жовтня, американський президент Дональд Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

31 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасує всі мита на китайські товари, пов'язані з фентанілом, якщо Пекін посилить контроль за експортом цього наркотику та хімічних речовин, що використовуються для його виробництва.

На початку листопада Китай призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США. Окрім цього, Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що країна внесе зміни до переліку хімічних речовин, які є прекурсорами наркотиків, і вимагатиме ліцензії на експорт певних хімічних речовин до США, Канади та Мексики.