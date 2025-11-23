Китай заявил о достижении договоренностей с Италией по углублению сотрудничества

Премьер-министр Китая Ли Цян приветствовал рост присутствия итальянских компаний на китайском рынке и выразил надежду, что Италия обеспечит "честные и недискриминационные" условия для китайских инвесторов.

Об этом он заявил после встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони на полях саммита G20 в Йоханнесбурге (ЮАР), пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Китая заявил, что его страна "продолжит содействовать двусторонней открытости" с Италией и будет поддерживать двустороннее сотрудничество на всех уровнях.

"Китай готов усилить координацию и сотрудничество с Италией в рамках многосторонних структур, таких как Организация Объединенных Наций и G20, и достичь более широкого консенсуса", – подчеркнул он.

Напомним, в августе стало известно, что в правительстве Италии размышляли над сворачиванием китайских инвестиций в важнейшие для страны компании, чтобы не иметь проблем с Соединенными Штатами.

Позже, 30 октября, американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".

31 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменит все пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом, если Пекин усилит контроль за экспортом этого наркотика и химических веществ, используемых для его производства.

В начале ноября Китай приостановил запрет на экспорт некоторых материалов двойного назначения в США. Кроме того, Министерство торговли Китая объявило, что страна внесет изменения в перечень химических веществ, являющихся прекурсорами наркотиков, и будет требовать лицензию на экспорт определенных химических веществ в США, Канаду и Мексику.