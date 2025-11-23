У Республіці Сербській розпочалися вибори на заміну безмандатному Додіку

У неділю, 23 листопада, виборці в Республіці Сербській обирають нового президента на дострокових виборах, призначених після усунення з посади проросійського лідера Мілорада Додіка та заборони йому займатися політикою протягом шести років.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У Баня-Луці, найбільшому місті регіону, багато виборців висловили розчарування майбутнім.

Серед шести кандидатів на посаду є два фаворити: Сініша Каран, союзник Додіка та представник правлячого Альянсу незалежних соціал-демократів (SNSD), і Бранко Блануса, кандидат від опозиційної Сербської демократичної партії.

Президентський мандат триватиме менш як рік, адже загальні вибори заплановані на жовтень 2026 року.

Каран, міністр наукового та технологічного розвитку, вів кампанію під гаслом, що голос за нього – це "голос за президента Додіка". У регіоні розміщено численні плакати з фотографіями обох політиків.

Блануса, університетський професор і нове обличчя в політиці, отримав підтримку більшості сербських опозиційних партій.

Він обіцяє боротися з корупцією та "захопленням державних ресурсів" у Республіці Сербській.

Право голосу мають понад 1,2 млн громадян. Попередні результати очікуються після закриття дільниць о 18:00 за Гринвічем.

Нагадаємо, Республіка Сербська не має президента з серпня, коли було підтверджено вирок Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

У жовтні парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку після того, як суд відсторонив від політики Додіка – нею стала його близька соратниця Ана Трішич Бабич.

Читайте також: Непозбувний Додік: чи вдасться позбавити влади головного сепаратиста Балкан.