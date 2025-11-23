В Республике Сербской начались выборы на замену безмандатного Додика

В воскресенье, 23 ноября, избиратели в Республике Сербской выбирают нового президента на досрочных выборах, назначенных после отстранения от должности пророссийского лидера Милорада Додика и запрета ему заниматься политикой в течение шести лет.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В Баня-Луке, крупнейшем городе региона, многие избиратели выразили разочарование будущим.

Среди шести кандидатов на пост есть два фаворита: Синиша Каран, союзник Додика и представитель правящего Альянса независимых социал-демократов (SNSD), и Бранко Блануса, кандидат от оппозиционной Сербской демократической партии.

Президентский мандат продлится менее года, ведь всеобщие выборы запланированы на октябрь 2026 года.

Каран, министр научного и технологического развития, вел кампанию под лозунгом, что голос за него – это "голос за президента Додика". В регионе размещены многочисленные плакаты с фотографиями обоих политиков.

Блануса, университетский профессор и новое лицо в политике, получил поддержку большинства сербских оппозиционных партий.

Он обещает бороться с коррупцией и "захватом государственных ресурсов" в Республике Сербской.

Право голоса имеют более 1,2 млн граждан. Предварительные результаты ожидаются после закрытия участков в 18:00 по Гринвичу.

Напомним, Республика Сербская не имеет президента с августа, когда был подтвержден приговор Додику за неповиновение решению высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

В октябре парламент Республики Сербской назначил временного президента после того, как суд отстранил от политики Додика – ею стала его близкая соратница Ана Тришич Бабич.

