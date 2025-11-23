Генпрокурор Польщі обіцяє реакцію на антисемітські заяви одіозного євродепутата Брауна

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек відреагував на чергову резонансну антисемітистську заяву одіозного ультраправого польського євродепутата та голови партії "Конфедерація Польської Корони" Гжегожа Брауна.

У суботу, 22 листопада, Браун знову виступив із антисемітськими гаслами, цього разу – перед меморіалом концтабору Аушвіц. Приводом для цього стали плани польського уряду прийняти резолюцію про боротьбу з антисемітизмом.

"В Польщі немає місця антисемітизму", – сказав Журек на це.

Він наголосив, що такі слова лідера "Конфедерації Польської Корони" шкодять польській державі.

"Я не залишу це без уваги. Прокуратура продемонструє, що вона працює і що вона ефективна, тому що в Польщі немає місця для антисемітизму, а такі заяви завдають значної шкоди польській державі на міжнародній арені, а також всередині нашої країни", – акцентував він.

За словами Журека, Браун вже давно "грається з польською системою правосуддя", але тільки тому, що він залишається захищеним імунітетом.

"Я особисто підписав відмову від його імунітету у справі про заперечення існування газових камер в Аушвіц-Біркенау", – підкреслив генеральний прокурор.

Зазначимо, лідер "Конфедерації" на батьківщині фігурує в низці скандалів у звʼязку з антисемітськими і ксенофобськими заявами.

Раніше генеральний прокурор Польщі подав до Європейського парламенту клопотання щодо зняття імунітету з одіозного євродепутата Гжегожа Брауна після його висловлювань про концтабір Аушвіц.

Він відомий також тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

13 листопада євродепутати проголосували за зняття недоторканності з Брауна.

