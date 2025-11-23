Генпрокурор Польши обещает реакцию на антисемитские заявления одиозного евродепутата Брауна

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек отреагировал на очередное резонансное антисемитское заявление одиозного ультраправого польского евродепутата и председателя партии "Конфедерация Польской Короны" Гжегожа Брауна.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

В субботу, 22 ноября, Браун снова выступил с антисемитскими лозунгами, на этот раз – перед мемориалом концлагеря Аушвиц. Поводом для этого стали планы польского правительства принять резолюцию о борьбе с антисемитизмом.

"В Польше нет места антисемитизму", – сказал Журек на это.

Он подчеркнул, что такие слова лидера "Конфедерации Польской Короны" вредят польскому государству.

"Я не оставлю это без внимания. Прокуратура продемонстрирует, что она работает и что она эффективна, потому что в Польше нет места для антисемитизма, а такие заявления наносят значительный ущерб польскому государству на международной арене, а также внутри нашей страны", – подчеркнул он.

По словам Журека, Браун уже давно "играет с польской системой правосудия", но только потому, что он остается защищенным иммунитетом.

"Я лично подписал отказ от его иммунитета в деле об отрицании существования газовых камер в Аушвиц-Биркенау", – подчеркнул генеральный прокурор.

Отметим, лидер "Конфедерации" на родине фигурирует в ряде скандалов в связи с антисемитскими и ксенофобскими заявлениями.

Ранее генеральный прокурор Польши подал в Европейский парламент ходатайство о снятии иммунитета с одиозного евродепутата Гжегожа Брауна после его высказываний о концлагере Аушвиц.

Он известен также тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Белая Подляская.

13 ноября евродепутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с Брауна.

Читайте также: Украинофоб, антисемит и скандалист: как Гжегож Браун стал "звездой" польской политики.