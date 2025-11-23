СМИ: "мирный план" США разрабатывали Дмитриев, Виткофф и зять Трампа

Агентство Bloomberg узнало, что предложенный американской стороной "мирный план" был разработан в октябре без привлечения ключевых должностных лиц администрации Трампа, Европы или Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале агентства.

Материал Bloomberg основан на беседах с несколькими источниками, осведомленными о ходе обсуждений "мирного плана" США по Украине.

По данным агентства, то, что стало называться "мирным планом", было разработано в октябре во время встречи спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и россиянина Кирилла Дмитриева.

О существовании этого плана до последнего не были в курсе государственный секретарь США Марко Рубио и сам президент США, но он, по данным Bloomberg, одобрил "мирный план", когда ознакомился с ним.

На этом фоне возросла роль вице-президента США Джей Ди Венса в решении войны России против Украины, сообщили собеседники Bloomberg.

Среди прочего, Венс давно поддерживает дружеские отношения с министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом, который в последние дни стал "новым посредником" в общении с европейской стороной по Украине, говорится в материале

По данным Bloomberg, Дрисколл находится на постоянной связи с Виткоффом и Венсом, а в процессе переговоров активно участвует заместитель советника по национальной безопасности Венса Энди Бейкер.

Президент США Дональд Трамп 22 ноября заявил, что его нынешний мирный план для Украины не является окончательным предложением.

Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам первых переговоров в Женеве сказал, что предложения "мирного плана" США могут учитывать "критически важные" позиции Украины.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.