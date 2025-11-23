Венгерское правительство инициировало новые "национальные консультации" по вопросам повышения налогов, при этом утверждая, что такой шаг является требованием Европейского Союза для финансирования Украины и "войны".

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Венгерские граждане получили письмо от правительства, где "национальные консультации" по налогам привязываются к обсуждению в ЕС путей дальнейшей финансовой поддержки Украины.

"В Украине разразился беспрецедентный коррупционный скандал. Оказалось, что украинская военная мафия, достигшая высшего уровня украинского государства, присвоила миллиарды евро из европейских денег. Их роскошный образ жизни иллюстрирует тот факт, что в киевском дворце одного из подозреваемых, который находится в бегах, даже туалет сделан из золота. Это возмутительно!" – говорится в письме.

В правительстве Венгрии продолжают жаловаться на "беспрецедентное давление" со стороны ЕС, чтобы венгры были вынуждены платить больше налогов "для продолжения войны".

В то же время сами опросы "национальных консультаций", с которыми ознакомился корреспондент "Европейской правды", вообще не упоминают об Украине или "украинской военной мафии".

В формулировках вопросов вину за потенциальное повышение налогов возлагают на "Брюссель", который якобы хочет получить больше денег для "финансирования иммигрантов".

Беглое упоминание о российской войне против Украины содержится только в вопросе о том, должны ли Венгрия "покупать нефть и газ из более дорогих источников вместо дешевой российской энергии, даже если это увеличивает плату за коммунальные услуги".

Напомним, "национальные консультации" – это пропагандистский инструмент правительства Виктора Орбана, который имитирует общенациональный опрос, но фактически не содержит никаких предохранителей от злоупотреблений или манипуляции голосами.

Результаты таких "консультаций" венгерские власти часто используют в пропагандистских целях, подменяя ими опросы общественного мнения и даже называя "референдумами".

В июне 2025 года в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты подобного "референдума" о вступлении Украины в ЕС и заявили, что против высказались 95% проголосовавших.

Читайте также: Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".