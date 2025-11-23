Рубіо після переговорів у Женеві: до "мирного плану" внесуть зміни
За підсумками переговорів у Женеві у неділю державний секретар США Марко Рубіо сказав, що в "мирні пропозиції" американської сторони будуть внесені певні зміни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Рубіо сказав, що переговори у Женеві були "найпродуктивнішими та найважливішими за весь час, відколи ми беремо участь у цьому процесі (мирне врегулювання. – Ред.)".
"У нас є дуже хороша робоча версія, яка вже була створена на основі пропозицій усіх відповідних сторін, що беруть участь у цьому процесі, і ми змогли зараз розглянути деякі з цих питань, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли значного прогресу", – сказав держсекретар.
Він додав, що представники делегацій наразі працюють над "деякими пропозиціями, які нам були надані".
"Тож ми працюємо над цим, вносячи деякі зміни в надії ще більше зменшити розбіжності та наблизитися до чогось, що буде прийнятним як для України, так і, очевидно, для Сполучених Штатів", – сказав Рубіо.
Раніше президент Володимир Зеленський за підсумками перших переговорів у Женеві сказав, що пропозиції "мирного плану" США можуть враховувати "критично важливі" позиції України.
Американська сторона непублічно також говорила про прогрес, досягнутий на переговорах у Женеві.
Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.