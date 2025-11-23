Рубио после переговоров в Женеве: в "мирный план" внесут изменения

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что в "мирные предложения" американской стороны будут внесены определенные изменения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Рубио сказал, что переговоры в Женеве были "самыми продуктивными и важными за все время, с тех пор как мы участвуем в этом процессе (мирное урегулирование. – Ред.)".

"У нас есть очень хорошая рабочая версия, которая уже была создана на основе предложений всех соответствующих сторон, участвующих в этом процессе, и мы смогли сейчас рассмотреть некоторые из этих вопросов, пункт за пунктом. И я думаю, что мы достигли значительного прогресса", – сказал госсекретарь.

Он добавил, что представители делегаций сейчас работают над "некоторыми предложениями, которые нам были предоставлены".

"Поэтому мы работаем над этим, внося некоторые изменения в надежде еще больше уменьшить разногласия и приблизиться к чему-то, что будет приемлемо как для Украины, так и, очевидно, для Соединенных Штатов", – сказал Рубио.

Ранее президент Владимир Зеленский по итогам первых переговоров в Женеве сказал, что предложения "мирного плана" США могут учитывать "критически важные" позиции Украины.

Американская сторона непублично также говорила о прогрессе, достигнутом на переговорах в Женеве.

