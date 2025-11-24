ЗМІ дізнались про обговорення щодо запрошення Зеленського до США

Американські та українські посадовці наразі ведуть обговорення щодо можливості запросити президента України Володимира Зеленського з візитом до США.

Про це стало відомо телеканалу CBS News від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Посадовці зазначили, що поїздка Зеленського до США залежить від результатів мирних переговорів у Женеві в неділю.

Згідно з ідеєю, візит українського президента до США має відбутись в рамках зусиль президента Дональда Трампа щодо досягнення мирної угоди в Україні до Дня подяки.

Сам Трамп охарактеризував цей термін як гнучкий і заявив журналістам у суботу, що цей план "не є моєю остаточною" пропозицією.

Водночас співрозмовник телеканалу у Білому домі розповів, що наразі немає конкретних планів візиту Зеленського, з огляду на активну дипломатичну діяльність, а також немає запланованих переговорів з Росією.

За даними телеканалу, одним з можливих результатів переговорів у Женеві може стати поїздка міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла до Росії або зустріч з російськими офіційними особами в іншому місці.

Російські офіційні особи повідомили CBS News, що поки нічого не заплановано.

Повідомляли, що за підсумками переговорів у Женеві, що проходили 23 листопада, Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.

Крім того, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського "мирного плану" з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України.

Контрпропозиція, розроблена, за даними Reuters, Британією, Францією та Німеччиною, базується на "мирному плані" США, але коректує деякі пункти, в окремих випадках – пропонує вилучити їх.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.