СМИ узнали об обсуждении приглашения Зеленского в США
Американские и украинские чиновники в настоящее время ведут обсуждение возможности пригласить президента Украины Владимира Зеленского с визитом в США.
Об этом стало известно телеканалу CBS News из источников, сообщает "Европейская правда".
Чиновники отметили, что поездка Зеленского в США зависит от результатов мирных переговоров в Женеве в воскресенье.
Согласно идее, визит украинского президента в США должен состояться в рамках усилий президента Дональда Трампа по достижению мирного соглашения в Украине ко Дню благодарения.
Сам Трамп охарактеризовал этот срок как гибкий и заявил журналистам в субботу, что этот план "не является моим окончательным" предложением.
В то же время собеседник телеканала в Белом доме рассказал, что пока нет конкретных планов визита Зеленского, учитывая активную дипломатическую деятельность, а также нет запланированных переговоров с Россией.
По данным телеканала, одним из возможных результатов переговоров в Женеве может стать поездка министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла в Россию или встреча с российскими официальными лицами в другом месте.
Российские официальные лица сообщили CBS News, что пока ничего не запланировано.
Сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве, проходивших 23 ноября, Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире, в котором, в частности, будет говориться об уважении суверенитета Украины.
Кроме того, Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к проекту американского "мирного плана" из 28 пунктов, призванные сделать их более выгодными для Украины.
Контрпредложение, разработанное, по данным Reuters, Великобританией, Францией и Германией, базируется на "мирном плане" США, но корректирует некоторые пункты, в отдельных случаях – предлагает исключить их.
Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.