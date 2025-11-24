Зеленський розповів президенту Фінляндії про підсумки переговорів із США про "мирний план"

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив про телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, в ході якої, зокрема йшлося про переговори між Україною та США у Женеві щодо "мирного плану".

Про це Стубб написав у своєму Х, інформує "Європейська правда".

Як зазначив фінський президент під час переговорів у Женеві "було зроблено крок у напрямку справедливого і міцного миру".

"Деякі питання, як і раніше, залишаються невирішеними. Очевидно, що Європа і НАТО будуть вирішувати питання, які стосуються їх", – додав Стубб.

За підсумками переговорів у Женеві Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.

Крім того, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського "мирного плану" з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України.

Контрпропозиція, розроблена, за даними Reuters, Британією, Францією та Німеччиною, базується на "мирному плані" США, але коректує деякі пункти, в окремих випадках – пропонує вилучити їх.

