Зеленский рассказал президенту Финляндии об итогах переговоров с США о "мирном плане"

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил о телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого, в частности, речь шла о переговорах между Украиной и США в Женеве по "мирному плану".

Как отметил финский президент, в ходе переговоров в Женеве "был сделан шаг в направлении справедливого и прочного мира".

"Некоторые вопросы, как и прежде, остаются нерешенными. Очевидно, что Европа и НАТО будут решать вопросы, которые их касаются", – добавил Стубб.

По итогам переговоров в Женеве Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире, в котором, в частности, будет говориться об уважении суверенитета Украины.

Кроме того, Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к проекту американского "мирного плана" из 28 пунктов, призванные сделать их более выгодными для Украины.

Контрпредложение, разработанное, по данным Reuters, Великобританией, Францией и Германией, базируется на "мирном плане" США, но корректирует некоторые пункты, в отдельных случаях – предлагает исключить их.

