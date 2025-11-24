Глава МЗС Німеччини побачив позитив у переговорах Україна-США у Женеві

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив у понеділок, що переговори в Женеві між представниками США та України щодо 28-пунктного плану, висунутого Вашингтоном для припинення війни з Росією, були дуже позитивними для європейських держав.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Вадефуль, переговори в Женеві принесли європейцям "вирішальний успіх".

"Всі проблемні питання, що стосуються Європи, включаючи питання, що стосуються НАТО, були виключені з цього плану", – сказав він.

Вадефуль також нагадав, що європейські країни раніше неодноразово заявляли, що "будь-яка угода не повинна бути досягнута без участі європейців і українців".

Повідомляли, що за підсумками переговорів у Женеві, що проходили 23 листопада, Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.

